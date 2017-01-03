Пентагон отказался комментировать взаимодействие РФ и Турции по борьбе с ИГ

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Пентагон не намерен комментировать вопрос взаимодействия Турции и России по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), поскольку не знает деталей, но по основным вопросам американские военные продолжают держать связь с турецкими вооружёнными силами, рассказал в рамках регулярного брифинга представитель Пентагона Питер Кук.

"Я не знаком со спецификой взаимодействия РФ и Турции в борьбе против ИГ. Оставляю это прокомментировать им самим. Но мы сохраняем координацию с Турцией по основным вопросам взаимодействия вооруженных сил (в борьбе против ИГ), в том числе и на земле. Мы знаем, что происходит", — сказал Кук.

Он добавил, что иногда США оказывают в этой борьбе помощь Турции как важному участнику коалиции против ИГ. В частности, недавно военно-воздушные силы США по запросу Турции оказывали турецкой армии поддержку с воздуха в районе сирийского города Эль-Баб. При этом Кук заверил, что самолет не выполнял удары с воздуха — скорее, он предназначался как "демонстрации силы"

© РИА Новости. Виталий Подвицкий Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США

В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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