Военные России и Турции представили данные о количестве нарушений в Сирии

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по Сирии представили данные о количестве нарушений перемирия в Сирии за сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США

Нарушения перемирия

В соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий, к которому присоединились вооруженные формирования оппозиции: "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("одна прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: "Хама — восемь, Алеппо — семь, Латакия — семь, Дамаск — пять".

Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: "Алеппо — семь, Дамаск — шесть, Идлиб — два, Хомс — два, Деръа — одно".

Число присоединившихся к перемирию

Подчеркивается, что по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1086. В течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались", — говорится в сообщении.

Оказание гуманитарной помощи

В течение суток гуманитарные акции не проводились. Однако для мирных жителей Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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