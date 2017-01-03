В Сирии к перемирию присоединились еще два населенных пункта

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, за сутки увеличилось до 1086, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"За прошедшие сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1086. В течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Кроме того, отмечается, что для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.