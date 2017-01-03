Представители Турции в комиссии по Сирии отметили 18 нарушений соглашения

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турецкое представительство в комиссии по Сирии за сутки зафиксировало 18 нарушений соглашения о прекращении боевых действий, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Алеппо — семь, Дамаск — шесть, Идлиб — два, Хомс — два, Деръа — одно", — отмечается в бюллетене.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Путин в этой связи поручил организовать контакты с главами Турции, Ирана и Сирии для согласования дальнейших шагов по сирийским договоренностям. Состоялись его телефонные разговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом. Президент также поддержал предложение Минобороны по сокращению военного присутствия РФ в Сирии.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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