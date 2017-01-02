В Сирии за сутки зафиксировали тридцать четыре обстрела со стороны боевиков

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За сутки в Сирии зафиксированы 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Латакия, Алеппо и Хама, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Латакия (7), Алеппо (6) и Хама (5)", — говорится в сообщении. © AFP 2016/ Mahmoud Taha СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

Согласно данным центра, в провинции Дамаск обстрелам из реактивных систем залпового огня, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Ард-эс-Сахия, Барза, Джаубар, Джаур-эль-Баша, Хутейта-эль-Джараш, Хуаш-эль-Хайят, Хуаш-эль-Фаддалия и Эль-Кукшия. Отмечается, что в провинции Латакия были обстреляны позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 962, населенные пункты Айн-эль-Ашара, Альхор и Чекурджак, а в провинции Хама – населенные пункты Махарда, Суран, Каукаб, Хама и Хаттаб.

Боевики террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из РСЗО, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Ашрафия, Джамария Харб эль-Захра, Дахия аль Асад, Лерамон, "1070" и "3000" в городе Алеппо.

Также в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Джаубар (три раза), Арбил, Кабун, Кепта, Хауш-Насри и Хауш-эль-Фаддалия; в провинции Латакия – населенный пункт Шир-Адба, позиции правительственных войск на высотах с отметками 428,5 и 409,5, отмечается в сообщении.

Российские ВКС и ВВС Сирии, говорится в сообщении, по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Согласно релизу, за сутки подписаны 2 соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия, их число увеличилось до 1086. Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались. Также сообщается о продолжении переговоров о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Также сообщается, что в течение суток проведены две гуманитарных акции, в ходе которых мирным жителям в пункте временного размещения мирных жителей "Хейзам аль-Битар" (район Аль Загра города Хомс), в школе "Сулейман-Аль-Хатр" (район Ансари города Алеппо) передали около одной тонны гуманитарных грузов. Для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, подчёркивается в сообщении.

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