Коалиция признала гибель 188 мирных жителей Ирака и Сирии при ударах по ИГ

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Удары международной коалиции в Ираке и Сирии привели к гибели 118 мирных граждан с начала антитеррористической операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает штаб коалиции.

"На данный момент на основании доступной информации штаб коалиции пришел к выводу, что с начала антитеррористической операции бомбардировки привели к непреднамеренному уничтожению 188 мирных граждан. Мы сожалеем об их гибели и выражаем соболезнования их семьям", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коалиция сочла недостоверными большинство из полученных ею в ноябре данных о гибели мирных граждан в результате бомбардировок.

"В ноябре 2016 года штаб коалиции получил 16 новых докладов, изучил семь ранее полученных сообщений о возможных жертвах среди гражданского населения в результате бомбардировок коалиции в Ираке и Сирии", — говорится в сообщении. Там указывается, что "13 из этих докладов признаны недостоверными, пять названы достоверными, а еще пять находятся в стадии оценки".

Все пять признанных "достоверными" случаев имели место в ноябре прошлого года. Речь идет о бомбардировках в районах иракских городов Шахид-Юнус ас-Саб (6 ноября) и Мосул (26 и 29 ноября), а также сирийских аль-Салахии (21 ноября) и Ракки (26 ноября). "В каждом из этих случаев, как показало расследование, несмотря на все меры предосторожности, к сожалению, имели место жертвы среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Тринадцать сообщений, признанных недостоверными, касались бомбардировок в различных районах Сирии и Ирака в феврале, а также в октябре-ноябре 2016 года. "Определение "недостоверные данные" означает, что на данный момент нет достаточной информации о том, что удары коалиции могли привести к жертвам среди гражданского населения", — указывается в сообщении.

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