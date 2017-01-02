Правительство Германии приветствовало режим перемирия в Сирии

БЕРЛИН, 2 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Правительство ФРГ положительно оценивает перемирие в Сирии, достигнутое при участии России, Турции и Ирана, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Если оно продержится, то станет предпосылкой для политического процесса", — заявил представитель МИД.
В последний день уходящего года члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили предложенный Россией и Турцией проект резолюции по Сирии. В документе, в частности, говорится о поддержке усилий Москвы и Анкары, цель которых — прекращение огня в Сирии и возобновление мирного процесса.
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