Правительство Германии приветствовало режим перемирия в Сирии

БЕРЛИН, 2 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Правительство ФРГ положительно оценивает перемирие в Сирии, достигнутое при участии России, Турции и Ирана, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы констатируем, что России, Турции и Ирану удалось добиться режима прекращения огня, даже принудить к нему. Посредством контактов с теми, кто имеет в Сирии военную власть", — сказал Шефер. По его словам, независимо от того, кто из участников процесса урегулирования как к кому относится, это "однозначно правильный шаг".

"Если оно продержится, то станет предпосылкой для политического процесса", — заявил представитель МИД.

В последний день уходящего года члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили предложенный Россией и Турцией проект резолюции по Сирии. В документе, в частности, говорится о поддержке усилий Москвы и Анкары, цель которых — прекращение огня в Сирии и возобновление мирного процесса.

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