Казнев: Париж надеется, что усилия Москвы приведут к миру в Сирии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Париж осуждает любые действия РФ в Сирии, которые могут привести к продолжению конфликта, но надеется, что усилия Москвы и ее партнеров приведут к прекращению боевых действий, заявил в понедельник премьер-министр Франции Бернар Казнев.

"Мы решительно осуждаем все то, что Россия может сделать в Сирии, что способствует продолжению боевых действий, которые приводят правительство Башара Асада к убийству своих граждан", — заявил Казнев в эфире радиостанции France Inter

При этом премьер выразил надежду, что "Россия вместе со своими партнерами поспособствует завершению конфликта и успешному прекращению боевых действий" в Сирии. Он добавил, что Франция ведет непрерывный диалог с Россией.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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