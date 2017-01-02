Казнев: Париж надеется, что усилия Москвы приведут к миру в Сирии
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Париж осуждает любые действия РФ в Сирии, которые могут привести к продолжению конфликта, но надеется, что усилия Москвы и ее партнеров приведут к прекращению боевых действий, заявил в понедельник премьер-министр Франции Бернар Казнев.
"Мы решительно осуждаем все то, что Россия может сделать в Сирии, что способствует продолжению боевых действий, которые приводят правительство Башара Асада к убийству своих граждан", — заявил Казнев в эфире радиостанции France Inter
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При этом премьер выразил надежду, что "Россия вместе со своими партнерами поспособствует завершению конфликта и успешному прекращению боевых действий" в Сирии. Он добавил, что Франция ведет непрерывный диалог с Россией.
Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).
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Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо
Жители сирийского Алеппо в четверг вечером вышли на улицы, чтобы отметить освобождение города от террористов.
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Этого дня жители Алеппо и вся Сирия ждали пять лет.
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Жители Алеппо с российскими и сирийскими флагами танцевали национальный арабский танец дабки и выкрикивали слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина.
В четверг вечером в Алеппо впервые стреляли в небо, а не друг в друга.
Квартал, где находится Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов Алеппо), полностью разрушен.
Девочка в пункте эвакуации в Хан аль-Ассале (Khan al-Assal) на западе Алеппо.
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов.
На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Восточная часть города сильно разрушена, но люди разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
В четверг вечером в Алеппо повсюду играла музыка и горели праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудели клаксонами.
Жители Алеппо возвращаются в свои дома, пытаясь заново наладить мирную жизнь.
Сирийские военные находят в Алеппо склады с оружием и продовольствием, в восточных кварталах осталась и документация "оппозиции", есть и следы иностранного присутствия.
Следы войны в Алеппо - повсюду, на многих улочках до сих пор пахнет гарью, стоят искореженные, сгоревшие машины.
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
Женщины в ожидании эвакуации из восточного Алеппо, 18 декабря.
В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену Великой мечети Алеппо.
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.