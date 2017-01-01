В Сирии за сутки зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Сирии за сутки зафиксирован 21 обстрел со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В провинции Хама обстрелам из минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Суран и Маан, а также позиции правительственных войск западнее Маана.

В провинции Латакия были обстреляны позиции сирийских пограничных войск, восточная окраина населенного пункта Бариша и позиции сирийской армии восточнее населенного пункта Кенсаки.

Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Биньямин (дважды), Ансари, Лерамон и школу Хигма в городе Алеппо, населенные пункты Зара и Шурфа.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Джаубар, Кепта, Хауш-харабу, Хауш-насри и Хауш-эш-шалак.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Также за прошедшие сутки подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия, общее количество присоединившихся к примирению населенных пунктов составило 1084.

В течение суток была оказана гуманитарная помощь жителям в районе Шейх-Максуд города Алеппо и в населенном пункте Сааса провинции Дамаск.