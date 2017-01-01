В Сирии за сутки зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков

23:1301.01.2017
(обновлено: 23:24 01.01.2017)
62804
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Сирии за сутки зафиксирован 21 обстрел со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.
В провинции Хама обстрелам из минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Суран и Маан, а также позиции правительственных войск западнее Маана.
В провинции Латакия были обстреляны позиции сирийских пограничных войск, восточная окраина населенного пункта Бариша и позиции сирийской армии восточнее населенного пункта Кенсаки.
Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Биньямин (дважды), Ансари, Лерамон и школу Хигма в городе Алеппо, населенные пункты Зара и Шурфа.
В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Джаубар, Кепта, Хауш-харабу, Хауш-насри и Хауш-эш-шалак.
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Также за прошедшие сутки подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия, общее количество присоединившихся к примирению населенных пунктов составило 1084.
В течение суток была оказана гуманитарная помощь жителям в районе Шейх-Максуд города Алеппо и в населенном пункте Сааса провинции Дамаск.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.