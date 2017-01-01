Пан Ги Мун приветствовал усилия России и Турции по перемирию в Сирии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал одобренную Советом Безопасности резолюцию в поддержку перемирия в Сирии.
"Генеральный секретарь приветствует единодушное одобрение резолюции 2336 (2016) и усилия России и Турции по снижению насилия, чтобы спасти жизни граждан Сирии с помощью перемирия", — говорится в заявлении.
Пан Ги Мун покидает пост генсека ООН в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком всемирной организации станет Антониу Гутерреш из Португалии.
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