Чуркин призвал серьезно поработать для политического урегулирования в Сирии

ООН, 31 дек — РИА Новости. Мировому сообществу надлежит "очень серьезно поработать в 2017 году", чтобы достичь политического урегулирования в Сирии, заявил в субботу постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Давайте очень серьезно поработаем над тем, чтобы в 2017 году мы добились политического урегулирования кризиса в Сирии", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

"Мы абсолютно убеждены в том, что если международное сообщество будет работать, руководствуясь этой целью, интересами народа Сирии и стабильностью в регионе, то мы можем достичь успеха", — добавил Чуркин.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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