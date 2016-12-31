Франция настаивает на немедленном перемирии в Сирии

ООН, 31 дек — РИА Новости. Франция настаивает на немедленном перемирии в Сирии, заявил в субботу представитель республики в ООН.

"Франция рассчитывает на то, что перемирие будет осуществлено эффективно и немедленно", — заявил он, выступая на заседании СБ ООН.

Он также подчеркнул, что главное опасение Парижа "связано с серьезным недоверием, которое существует между различными сторонами в Сирии".

Также представитель Франции отметил, что "передача политической власти является необходимым условием для достижения мира в Сирии".

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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