Лондон надеется, что РФ и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в САР

ООН, 31 дек — РИА Новости. Великобритания надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии, заявил представитель страны на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах", — сказал представитель Великобритании.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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