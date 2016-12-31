Президент Ирана Роухани приветствует установление перемирия в Сирии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани приветствует установленное ранее по всей Сирии перемирие, подтверждая, что Москва, Тегеран и Дамаск сотрудничают по сирийскому вопросу, говорится в сообщении на его официальном сайте.

Министр иностранных дел Сирии прибыл в Тегеран в субботу и провел переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, обсудив ситуацию в Сирии, перемирие и гуманитарную помощь.

Роухани приветствовал перемирие во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, заявив, что "необходимо внимательно отнестись к тому, чтобы террористы во время перемирия не получили возможности усилиться".

"Иран, Россия и Сирия в союзе и при координации шагов и в разработке программ в будущем могут в этом направлении преуспеть", — отметил президент Ирана, говоря о решении сирийской проблемы, стабилизации обстановки и превращении Сирии в безопасную страну.

Роухани выразил надежду, что предстоящие в Астане переговоры помогут решению кризиса в Сирии и приведут к установлению в стране устойчивого мира.

Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).

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