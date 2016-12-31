Сирийские курды за год освободили от боевиков ИГ 15 тысяч кв километров

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сирийские курды освободили за год от боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена на территории РФ) 15 тысяч квадратных километров, заявил официальный пресс-секретарь YPG (Yekineyen Parastina Gel, курдские "Отряды народной самообороны") Редур Хелиль (Redur Xelil).

"Можно сказать, что 2016 год был годом, когда террористы ИГ были сломлены… Мы освободили 15 тысяч квадратных километров, около сотни деревень", — заявил Хелиль курдскому агентству Firat.

По его словам, в следующем году курдские силы продолжат наступление на сирийский город Ракка. "2017 год будет годом серьезных столкновений. Но это будет год, когда боевики ИГ будут окончательно изгнаны с нашей земли", — пообещал он.

"Столица" ИГ Ракка расположена на севере Сирии (160 км к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен бандитами ИГ в 2013 году. В конце октября этого года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция готова оказать поддержку операции по освобождению сирийской Ракки только при условии неучастия в ней сил самообороны сирийских курдов.

Турецкие власти считают крупнейшую курдскую партию в Сирии ПДС ("Демократический союз") террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). "Отряды народной самообороны" (YPG) и "Женские отряды обороны" (YPJ) подчиняются "Демократическому союзу" и выступают обособленной силой в конфликте, защищая курдские районы от террористов, в частности "Исламского государства". Турция также считает группу YPG террористической.

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