СБ Ирана призывает соблюдающих перемирие в Сирии к переговорам с властями

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Группировки, соблюдающие перемирие в Сирии, должны воспользоваться им и сесть за стол переговоров с правительством страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По данным агентства IRNA, Шамхани заявил об этом во время встречи с шефом Службы национальной безопасности Сирии Али Мамлюком, приехавшим в Тегеран в субботу, где также проходила встреча глав МИД Сирии и Ирана. Согласно сообщению иранского МИД, стороны обсудили перемирие и последние изменения в САР.

"Война с террористами ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ, группировка запрещена в РФ — ред.) и "Джебхат ан-Нусры" (также запрещена в РФ — ред.) в Сирии продолжится, а вооруженные группировки, которые не следуют за террористическим фронтом, должны, воспользовавшись возможностью перемирия, вернуться за стол переговоров с законным правительством Сирии", — приводит агентство его слова.

Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".