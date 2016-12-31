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Война в Сирии
Война в Сирии

Глава МИД Ирана обсудил с сирийским коллегой перемирие в Сирии и гумпомощь

16:2831.12.2016
(обновлено: 16:40 31.12.2016)
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил на встрече со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом ситуацию в Сирии, перемирие и гуманитарную помощь, сообщает в субботу МИД Ирана.

Иллюстрация Виталия Подвицкого
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США

Встреча проходила в Тегеране, куда министр иностранных дел Сирии прибыл в субботу днем во главе высокопоставленной делегации. Министерство не указывает, кто вошел в эту делегацию, однако иранские СМИ, в том числе агентство IRNA, сообщила, что Муаллем должен был прибыть в Тегеран вместе с шефом Службы национальной безопасности Сирии Али Мамлюком.

"Предметом детальных переговоров и обмена мнениями во время этой проходящей встречи стали последние изменения в Сирии, в том числе устойчивое перемирие, гуманитарная помощь, борьба с террористическими группировками, а также политическая инициатива, необходимая для переговоров и мира в этой стране", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Де Мистура: на этот раз режим прекращения огня в Сирии может сработать

Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Война в Сирии
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