Глава МИД Ирана обсудил с сирийским коллегой перемирие в Сирии и гумпомощь

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил на встрече со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом ситуацию в Сирии, перемирие и гуманитарную помощь, сообщает в субботу МИД Ирана.

Встреча проходила в Тегеране, куда министр иностранных дел Сирии прибыл в субботу днем во главе высокопоставленной делегации. Министерство не указывает, кто вошел в эту делегацию, однако иранские СМИ, в том числе агентство IRNA, сообщила, что Муаллем должен был прибыть в Тегеран вместе с шефом Службы национальной безопасности Сирии Али Мамлюком.

"Предметом детальных переговоров и обмена мнениями во время этой проходящей встречи стали последние изменения в Сирии, в том числе устойчивое перемирие, гуманитарная помощь, борьба с террористическими группировками, а также политическая инициатива, необходимая для переговоров и мира в этой стране", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).