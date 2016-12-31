Сирийские курды продолжают бои за город Махмудли к северу от Ракки

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские бойцы, продолжают бои против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) за небольшой город Махмудли к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Hawar.

"Столкновения продолжаются в черте города. Ликвидированы десятки бандитов, а также один танк и один заминированный автомобиль", — сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.

Махмудли (Mahmudlî) — город в 55 км к северу от Ракки. Расположен на трассе между Раккой и городом Аль-Баб. Аль-Баб, в свою очередь, также находится под контролем ИГ. Сейчас за него ведет бои турецкая армия и отряды сирийской оппозиции.

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