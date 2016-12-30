К перемирию в Сирии присоединились до 1079 населенных пунктов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, за сутки увеличилось до 1079, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны России в пятницу.

"За прошедшие сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1079", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении незаконных вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались. При это сообщается о продолжении переговоров о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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