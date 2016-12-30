В сирийских провинциях зафиксировали 12 обстрелов за сутки

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В сирии за сутки зафиксированы 12 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны России в пятницу.

"За сутки зафиксированы 12 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (6), Алеппо (5) и Хама (1)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в провинции Дамаск подверглись обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия населенный пункт Джаубар (дважды) и Дамаск. Кроме этого, в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Джаубар, Кепта и Хауш Насри, а в провинции Хама – город Хама.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).

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