Могерини приветствовала перемирие в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 30 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский.Евросоюз приветствует любые шаги, которые могут способствовать возобновлению межсирийских переговоров в Женеве, в том числе встречу в Астане, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Комментируя достигнутую ранее договоренность о прекращении огня, Могерини отметила, что успех перемирия может привести к возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН.

"В этом отношении мы бы приветствовали любой промежуточный шаг при содействии других международных игроков, такой, как объявленная встреча в Астане, если он будет полностью инклюзивным и нацеленным на подготовку плодотворного и осмысленного возобновления межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН", — заявила Могерини.

Она также сообщила, что в пятницу обсудила с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и спецпосленником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой координацию работы по разрешению сирийского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

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