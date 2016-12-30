Сирийские курды приняли конституцию по занимаемым территориям

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сирийские курды одобрили конституцию для созданного ими федеративного региона на севере страны, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, "социальный контракт", который эквивалентен конституции, был одобрен законодательным собранием. Эта конституция предусматривает создание законодательного органа, члены которого будут избираться каждые четыре года. Также она предписывает равенство всех языков, на которых говорят на севере страны, и дает каждой общине право "жить и управлять своими делами на своем языке".

Курды заявляют, что их закон имеет "территориальную" основу, а не "этническую", так как в этих областях проживают арабы и представители различных национальных меньшинств.

В марте сирийские курды объявили о создании федеративного региона в подконтрольных им зонах на севере Сирии. Ранее сирийский Курдистан провозгласил автономию, которая управляется Высшим курдским советом. Центральное правительство Сирии эту автономию не признает. В то же время из-за идущей в Сирии войны ее северные территории, населенные в основном курдами, оказались отрезаны от остальной части. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>