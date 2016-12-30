Сирийские курды приняли конституцию по занимаемым территориям

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сирийские курды одобрили конституцию для созданного ими федеративного региона на севере страны, передает агентство Франс Пресс.
Курды заявляют, что их закон имеет "территориальную" основу, а не "этническую", так как в этих областях проживают арабы и представители различных национальных меньшинств.
В марте сирийские курды объявили о создании федеративного региона в подконтрольных им зонах на севере Сирии. Ранее сирийский Курдистан провозгласил автономию, которая управляется Высшим курдским советом. Центральное правительство Сирии эту автономию не признает. В то же время из-за идущей в Сирии войны ее северные территории, населенные в основном курдами, оказались отрезаны от остальной части. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.
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