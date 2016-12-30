Асад готов содействовать договоренностям по перемирию в Сирии

БЕЙРУТ, 30 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами договоренностям по Сирии и перемирию, рассказал в Бейруте российским журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, говоря о своей встрече с Асадом.

Делегация от Совфеда совместно с депутатами Европарламента в четверг посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны. На них обсуждались последние события в САР, борьба с терроризмом и возобновление межпарламентских отношений.

"Наша поездка и переговоры с Башаром Асадом совпали по времени с достижением договоренности и объявлением о перемирии в Сирии, договоренность была достигнута с участием Турции и Ирана — страны, которые имеют противоположные подходы к сирийскому урегулированию. С точки зрения Башара Асада, это очень мощная конструкция, несмотря на противоречие в позициях сторон. Потому что, с его точки зрения, эта конструкция позволяет всех участников данного процесса выводить на те позиции, которые сейчас ассоциируются с подходами России… Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами", — сказал Косачев.

Он отметил, что в Дамаске считают победу в Алеппо поворотным пунктом в развитии ситуации в Сирии, что позволяет продвигаться к запуску политического процесса, "возможно, с участием большего числа политических сил Сирии – это тоже позиция Башара Асада".

В четверг президент России Владимир Путин сообщил о достижении при участии Турции и Ирана договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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