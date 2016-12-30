Косачев: Россия и Сирия договорились активизировать межпарламентские связи

БЕЙРУТ, 30 дек – РИА Новости. Россия и Сирия договорились активизировать межпарламентское сотрудничество, рассказал российским журналистам в Бейруте глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Делегация от Совета Федерации совместно с депутатами Европарламента в четверг посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны. На встречах обсуждались последние события в САР, борьба с терроризмом и возобновление межпарламентских отношений.
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