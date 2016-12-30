Косачев: Россия и Сирия договорились активизировать межпарламентские связи

БЕЙРУТ, 30 дек – РИА Новости. Россия и Сирия договорились активизировать межпарламентское сотрудничество, рассказал российским журналистам в Бейруте глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Мы договорились об активизации межпарламентских связей. Спикер парламента (Сирии) Хадья Аббас рассказала о том, что она уже имеет от президента республики поручение активизировать межпарламентское сотрудничество, выразила свою готовность посетить Россию с визитом в самое ближайшее время, но нам сейчас предстоит согласовывать даты для такого визита, и параллельно договорились, что будем развивать контакты по линии профильных комитетов и по линии групп дружбы", — сказал Косачев.

Делегация от Совета Федерации совместно с депутатами Европарламента в четверг посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны. На встречах обсуждались последние события в САР, борьба с терроризмом и возобновление межпарламентских отношений.

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