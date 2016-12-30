МИД Британии приветствует соблюдение перемирия в Сирии

ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости. МИД Великобритании приветствует договоренности о перемирии в Сирии и призывает стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ структурам ООН по всей территории страны.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

"Приветствуем любые усилия по прекращению кровопролития в Сирии. То, что режим прекращения огня вступил в силу и соблюдается – позитивный факт. Мы призываем все стороны придерживаться режима прекращения огня. Он также должен распространяться на бомбардировки контролируемых оппозицией районов правительственными силами и тех, кто их поддерживает", — заявил РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.

Британское внешнеполитическое ведомство также призвало обеспечить гуманитарный доступ ООН ко всей территории Сирии, как того требуют резолюции СБ ООН.

"Жизненно важно, чтобы ООН играла лидирующую роль в этом процессе. Мы продолжим поддерживать любые попытки возвращения к переговорному процессу с тем, чтобы добиться политического решения", — сообщил представитель МИД.

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