Чуркин: перемирие в САР де-факто разделило умеренную оппозицию и "Ан-Нусру"

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Перемирие в Сирии, о котором объявили накануне Россия и Турция, фактически позволило добиться разделения умеренной оппозиции и запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", чего не смогли добиться ранее США, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Все соглашение записано на картах. Представители США всегда были исключительно уклончивы относительно позиций, занимаемых так называемой умеренной оппозицией. Мы подозреваем, что они так и не смогли размежевать "Ан-Нусру" от так называемой умеренной оппозиции. Теперь это достигнуто, наши военные понимают, кто есть кто и кто — где", — сказал Чуркин.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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