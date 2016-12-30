Чуркин: перемирие в САР де-факто разделило умеренную оппозицию и "Ан-Нусру"

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Перемирие в Сирии, о котором объявили накануне Россия и Турция, фактически позволило добиться разделения умеренной оппозиции и запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", чего не смогли добиться ранее США, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
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