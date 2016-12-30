Чуркин: переговоры в Астане в случае успеха можно продолжить в Женеве

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Никакой конкуренции между женевским процессом по Сирии и намечающимися переговорами в Астане нет, в случае успеха переговоров в казахстанской столице их можно будет продолжить в Швейцарии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Нет никакой конкуренции. Как вы знаете, (спецпредставитель ООН) Стаффан де Мистура с нами в контакте", — сказал Чуркин.

"Мы ожидаем, что ООН будет полностью вовлечена в подготовку встреч в Астане, и если те будут успешными, их можно будет продолжить в Женеве, с моей точки зрения", — сказал Чуркин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

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