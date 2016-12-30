Наумкин: представителей Трампа вряд ли пригласят в Астану на встречу по САР

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Представители команды избранного президента США Дональда Трампа вряд ли будут приглашены на переговоры в Астане по Сирии, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приветствует возможное участие Вашингтона в межсирийских переговорах в Астане.

"Я думаю, что нет, даже на неофициальном уровне до инаугурации нельзя", — заявил Наумкин, отвечая на вопрос, могут ли представители команды Трампа получить приглашение и приехать на переговоры в Астану. Ранее Наумкин сообщил РИА Новости, что встреча в столице Казахстана, скорее всего, может пройти до 20 января — даты инаугурации избранного президента США.

"Мне кажется, что вся суть процесса в том, чтобы как раз к моменту инаугурации (Трампа) уже будут достигнуты определенные результаты (в процессе сирийского урегулирования). Сегодня успехом Астаны, если состоится прекращение боевых действий в Сирии, мы закладываем фундамент под очень конструктивное и активное сотрудничество РФ и США и по борьбе с терроризмом, и по урегулированию сирийского кризиса. Это все произойдет до 20 января. А формально с точки зрения международной этики взаимодействовать сейчас с людьми, которые не занимают пока государственные позиции нельзя. Неформально — да, формально — нет", — добавил Наумкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

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