Россия направила в СБ ООН проект резолюции по продвижению перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия направила Совету Безопасности ООН проект резолюции по продвижению перемирия в Сирии, РФ надеется, что голосование по нему пройдет в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

Москва приветствует участие в переговорах по Сирии "всех, кто действительно хочет присоединиться к серьезным переговорам", добавил Чуркин.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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