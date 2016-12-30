Турция поддержала участие США в межсирийских переговорах в Астане

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Анкара приветствует возможное участие Вашингтона в межсирийских переговорах в Астане, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если США захотят принять участие в переговорах в Астане, Турция это поддержит", — сказал Чавушоглу журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

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