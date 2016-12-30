Советник Эрдогана заявил о растущем влиянии РФ и Турции на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Достижение договоренностей о перемирии между сирийским правительством и оппозицией демонстрируют эффективность сотрудничества России и Турции, а также их влияние на урегулирование проблем на Ближнем Востоке, заявил в интервью агентству Sputnik советник президента Турции Ильнур Чевик.

"Прекращение огня показывает огромный потенциал для всеобщего мира, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин тесно сотрудничают. Эрдоган и Путин оцениваются как два лидера, вносящих вклад в достижение мира на Ближнем Востоке. Прекращение огня — работа Эрдогана и Путина и их растущего влияния на проблемы региона", — Чевик.

По его словам, созданный Турцией и Россией позитивный климат будет превалировать и вести к лучшим дням для Сирии в 2017 году.

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