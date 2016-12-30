Советник Эрдогана заявил о растущем влиянии РФ и Турции на Ближнем Востоке
14:0930.12.2016
(обновлено: 14:11 30.12.2016)
36351
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Достижение договоренностей о перемирии между сирийским правительством и оппозицией демонстрируют эффективность сотрудничества России и Турции, а также их влияние на урегулирование проблем на Ближнем Востоке, заявил в интервью агентству Sputnik советник президента Турции Ильнур Чевик.
"Прекращение огня показывает огромный потенциал для всеобщего мира, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин тесно сотрудничают. Эрдоган и Путин оцениваются как два лидера, вносящих вклад в достижение мира на Ближнем Востоке. Прекращение огня — работа Эрдогана и Путина и их растущего влияния на проблемы региона", — Чевик.
По его словам, созданный Турцией и Россией позитивный климат будет превалировать и вести к лучшим дням для Сирии в 2017 году.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.