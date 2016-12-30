В Минобороны рассказали о работе саперов в Алеппо

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские саперы с 5 декабря разминировали в восточной части сирийского Алеппо, недавно освобожденной от террористов, 1072 гектара территории, более 400 километров дорог и свыше 2 тысяч зданий, сообщает Минобороны России на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра ВВС РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города Алеппо. Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки применяются роботы-саперы "Уран-6".

"Всего с 5 декабря российскими саперами разминирована территория общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2,2 тысяч зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

За сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектаров и 23,5 километра дорог.

"На этой площади военными инженерами обезврежено больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых — самодельные", — добавляется на странице ведомства.