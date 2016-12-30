МИД Испании: перемирие в Сирии спасет жизни людей и поможет доставке помощи

МАДРИД, 30 дек – РИА Новости. Правительство Испании надеется, что перемирие в Сирии, вступившее в силу в полночь 30 декабря, поможет спасти жизни людей, а также обеспечит доступ гуманитарной помощи, говорится в сообщении МИД.

"Правительство Испании приветствует соглашение о прекращении огня между войсками сирийского правительства и оппозицией, которое вступило в силу прошлой ночью. Надеемся, что это прекращение огня поможет спасти жизни людей, обеспечить лучшие условия для лечения раненых и облегчить доступ гуманитарной помощи нуждающимся на всей сирийской территории", — говорится в заявлении МИД Испании.

Испанское внешнеполитическое ведомство напоминает, что Испания, непостоянный член Совета Безопасности ООН, работала "над гуманитарными аспектами конфликта и считает прекращение столкновений вопросом первостепенной важности, при этом прекращение огня не должно препятствовать борьбе против группировок, которые ООН считает террористическими".

МИД Испании выразил надежду, что это соглашение будет способствовать проведению мирных межсирийских переговоров 8 февраля под эгидой ООН, и что оно позволит "приблизиться к разрешению конфликта путем переговоров, при уважении территориальной целостности Сирии" и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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