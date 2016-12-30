МИД Испании: перемирие в Сирии спасет жизни людей и поможет доставке помощи

МАДРИД, 30 дек – РИА Новости. Правительство Испании надеется, что перемирие в Сирии, вступившее в силу в полночь 30 декабря, поможет спасти жизни людей, а также обеспечит доступ гуманитарной помощи, говорится в сообщении МИД.
Испанское внешнеполитическое ведомство напоминает, что Испания, непостоянный член Совета Безопасности ООН, работала "над гуманитарными аспектами конфликта и считает прекращение столкновений вопросом первостепенной важности, при этом прекращение огня не должно препятствовать борьбе против группировок, которые ООН считает террористическими".
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
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