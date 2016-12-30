Назарбаев поручил МИД Казахстана готовиться к переговорам по Сирии

АЛМА-АТА, 30 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом министерства иностранных дел республики поручил тщательно готовиться к проведению в Астане переговоров по сирийской проблематике "в ближайшей перспективе", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане", — говорится в сообщении пресс-службы.

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