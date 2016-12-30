Эксперты оценили шансы на успех соглашений о прекращении огня в Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Перемирие в Сирии, вступившее в силу в полночь 30 декабря, имеет высокие шансы на успех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Реальный контроль над бандами

Страны, добившиеся соглашения о прекращении огня на территории Сирии, оказывают реальное влияние на вооруженные формирования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Самое важное то, что участники (Сирия, Турция, Иран и Россия) соглашения имеют реальное влияние на задействованные непосредственно на территории Сирии формирования. Именно эти страны оказывают существенное влияние, по меньшей мере, а иногда и осуществляют полный контроль над теми формированиями, которые стали участниками соглашения по перемирию. Поэтому, я даю очень высокую оценку по прагматичности этих соглашений, шансы на успех весьма велики", — сказал он.

При этом Мураховский подчеркнул, что перемирие касается только тех районов и территорий, которые контролируются странами-участниками договора, и не касаются площадей, находящихся под контролем формирований ИГ. Подобное разделение позволяет продолжать борьбу с террористами.

"Это достаточно четкое разграничение позволяет в случае нарушения перемирия достаточно точно определять, кто является нарушителем, кто несет ответственность. И не ограничивает участников перемирия в борьбе с реальными террористами, с формированиями ДАИШ (ИГ)", — уточнил эксперт.

Возможность полномасштабного урегулирования

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что делать какие-либо прогнозы о продолжительности перемирия пока преждевременно.

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"Будет ли это перемирие долговечным или нет, покажет будущее. Возможны любые сценарии – реальный шанс на мир есть, главное им воспользоваться. Судить об эффективности данных мер можно будет только по практическому мониторингу ситуации, поэтому пока сложно давать какие-то прогнозы", — сказал он.

По мнению эксперта, чем дольше будет сохраняться на территории Сирии режим прекращения огня, тем больше возникнет оснований для полномасштабного политического урегулирования и вовлечения в этот процесс как можно большего количества командиров сирийской вооруженной оппозиции.

Коротченко также отметил усилия государств, принявших участие в подготовке данных соглашений.

"Во всяком случае, все страны, принявшие участие в этом процессе, сделали максимум для того, чтобы режим прекращения огня обеспечивался. С политической точки зрения сделано все – я надеюсь, что все страны-участницы процесса мирного урегулирования со своей стороны сделают всё, чтобы обеспечить безусловное выполнение данного соглашения", — заключил эксперт.

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