Эксперты оценили шансы на успех соглашений о прекращении огня в Сирии

12:5830.12.2016
(обновлено: 17:44 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Перемирие в Сирии, вступившее в силу в полночь 30 декабря, имеет высокие шансы на успех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
Реальный контроль над бандами
Страны, добившиеся соглашения о прекращении огня на территории Сирии, оказывают реальное влияние на вооруженные формирования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
"Самое важное то, что участники (Сирия, Турция, Иран и Россия) соглашения имеют реальное влияние на задействованные непосредственно на территории Сирии формирования. Именно эти страны оказывают существенное влияние, по меньшей мере, а иногда и осуществляют полный контроль над теми формированиями, которые стали участниками соглашения по перемирию. Поэтому, я даю очень высокую оценку по прагматичности этих соглашений, шансы на успех весьма велики", — сказал он.
При этом Мураховский подчеркнул, что перемирие касается только тех районов и территорий, которые контролируются странами-участниками договора, и не касаются площадей, находящихся под контролем формирований ИГ. Подобное разделение позволяет продолжать борьбу с террористами.
"Это достаточно четкое разграничение позволяет в случае нарушения перемирия достаточно точно определять, кто является нарушителем, кто несет ответственность. И не ограничивает участников перемирия в борьбе с реальными террористами, с формированиями ДАИШ (ИГ)", — уточнил эксперт.
Возможность полномасштабного урегулирования
В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что делать какие-либо прогнозы о продолжительности перемирия пока преждевременно.
"Будет ли это перемирие долговечным или нет, покажет будущее. Возможны любые сценарии – реальный шанс на мир есть, главное им воспользоваться. Судить об эффективности данных мер можно будет только по практическому мониторингу ситуации, поэтому пока сложно давать какие-то прогнозы", — сказал он.
По мнению эксперта, чем дольше будет сохраняться на территории Сирии режим прекращения огня, тем больше возникнет оснований для полномасштабного политического урегулирования и вовлечения в этот процесс как можно большего количества командиров сирийской вооруженной оппозиции.
Коротченко также отметил усилия государств, принявших участие в подготовке данных соглашений.
"Во всяком случае, все страны, принявшие участие в этом процессе, сделали максимум для того, чтобы режим прекращения огня обеспечивался. С политической точки зрения сделано все – я надеюсь, что все страны-участницы процесса мирного урегулирования со своей стороны сделают всё, чтобы обеспечить безусловное выполнение данного соглашения", — заключил эксперт.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Алеппо после четырех лет войны
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.