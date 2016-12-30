Китай призывает все группировки присоединиться к перемирию в Сирии

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай приветствует достигнутое соглашение о прекращении огня в Сирии, а также призывает все группировки присоединиться к нему, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).

"Китай приветствует подписание соглашений между сирийским правительством и оппозицией, а также поддерживает все позитивные усилия, которые вкладываются в этот процесс", — сказала Хуа Чуньин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Как сказала Хуа Чуньин, прекращение огня является важной гарантией для политического соглашения. "Это не только поможет всем сторонам конфликта укрепить взаимное доверие, но также поможет преодолеть гуманитарный кризис и бороться с терроризмом", — отметила она.

По ее словам, Китай надеется, что сирийское правительство и соответствующие группировки будут строго соблюдать режим прекращения огня.

"Мы также призываем остальные группировки присоединиться к соглашению о прекращении огня и участвовать в процессе политического урегулирования", — добавила официальный представитель МИД КНР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>