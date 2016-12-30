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Война в Сирии
Война в Сирии

Китай призывает все группировки присоединиться к перемирию в Сирии

11:3430.12.2016
(обновлено: 11:39 30.12.2016)
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Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia/ SeanPavonePhoto

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай приветствует достигнутое соглашение о прекращении огня в Сирии, а также призывает все группировки присоединиться к нему, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Уборка улицы в Алеппо. 27 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
На всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня
Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).

"Китай приветствует подписание соглашений между сирийским правительством и оппозицией, а также поддерживает все позитивные усилия, которые вкладываются в этот процесс", — сказала Хуа Чуньин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Россия сдвинула сирийский кризис с мертвой точки, заявил Кадыров
Как сказала Хуа Чуньин, прекращение огня является важной гарантией для политического соглашения. "Это не только поможет всем сторонам конфликта укрепить взаимное доверие, но также поможет преодолеть гуманитарный кризис и бороться с терроризмом", — отметила она.

По ее словам, Китай надеется, что сирийское правительство и соответствующие группировки будут строго соблюдать режим прекращения огня.

"Мы также призываем остальные группировки присоединиться к соглашению о прекращении огня и участвовать в процессе политического урегулирования", — добавила официальный представитель МИД КНР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
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Война в Сирии
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