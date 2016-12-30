Евродепутаты посетили авиабазу Хмеймим в Сирии

06:0330.12.2016
(обновлено: 09:09 30.12.2016)
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ХМЕЙМИМ, 30 дек — РИА Новости. Три депутата Европарламента из Италии, Латвии и Эстонии и группа членов Совета Федерации ознакомились с работой российского Центра по примирению на авиабазе Хмеймим, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Сенатор пояснил, что делегация прибыла в Сирию, чтобы встретиться с руководством страны.
"Уже состоялась очень содержательная встреча с президентом Башаром Асадом, еще предстоят контакты с руководством парламента Сирии", — заявил Косачев во время посещения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.
"Мы присутствуем на базе Хмеймим для того, чтобы показать нашим коллегам и убедиться самим, что задачи, которые поставлены перед составом базы, выполняются в полном объеме. Что здесь есть все условия, чтобы довести до конечного результата ту задачу, которую поставил перед российскими ВКС президент России", — добавил сенатор.
Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.
Во время посещения авиабазы парламентарии ознакомились с работой Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, который занимается доставкой гуманитарной помощи, оказанием медицинской помощи населению и заключением договоров о перемирии. Также делегация осмотрела солдатскую столовую, музей изъятой у боевиков военной техники и места, где живут военные.
Совфед рассчитывает, что поездка позволит европейским парламентариям объективно оценивать ситуацию в Сирии.
"Мы очень рассчитываем на то, что после этого визита в дискуссиях, которые постоянно идут в Европарламенте на сирийскую тему и в которых очень много поверхностного, наносного, необъективного, предвзятого, — в этих дискуссиях наступит желанный и объективный поворот", — отметил Косачев.
"Мы рассчитываем на то, что мир настанет в Сирии. А Россия и США будет действовать по этому направлению совместно", — заявил представитель Европейской народной партии из Италии Стефано Мауллу.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби убежден, что "члены Европарламента увидят своими глазами, что Россия действительно борется и воюет с международным терроризмом".
"Мы надеемся, что новое руководство США также осознает свою историческую миссию, чтобы поработать совместно с Россией и разрешить кризис в Сирии", — сказал он.
Возможность визита представителей Европарламента в Сирию была анонсирована в середине декабря. Через несколько дней после этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что группа евродепутатов обратилась к российской стороне с просьбой о совместной поездке в Сирию, чтобы на месте увидеть, "что там происходит".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Алеппо после четырех лет войны
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.