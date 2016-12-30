Евродепутаты посетили авиабазу Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ, 30 дек — РИА Новости. Три депутата Европарламента из Италии, Латвии и Эстонии и группа членов Совета Федерации ознакомились с работой российского Центра по примирению на авиабазе Хмеймим, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Сенатор пояснил, что делегация прибыла в Сирию, чтобы встретиться с руководством страны.

"Уже состоялась очень содержательная встреча с президентом Башаром Асадом, еще предстоят контакты с руководством парламента Сирии", — заявил Косачев во время посещения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

"Мы присутствуем на базе Хмеймим для того, чтобы показать нашим коллегам и убедиться самим, что задачи, которые поставлены перед составом базы, выполняются в полном объеме. Что здесь есть все условия, чтобы довести до конечного результата ту задачу, которую поставил перед российскими ВКС президент России", — добавил сенатор.

Во время посещения авиабазы парламентарии ознакомились с работой Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, который занимается доставкой гуманитарной помощи, оказанием медицинской помощи населению и заключением договоров о перемирии. Также делегация осмотрела солдатскую столовую, музей изъятой у боевиков военной техники и места, где живут военные.

Совфед рассчитывает, что поездка позволит европейским парламентариям объективно оценивать ситуацию в Сирии.

"Мы очень рассчитываем на то, что после этого визита в дискуссиях, которые постоянно идут в Европарламенте на сирийскую тему и в которых очень много поверхностного, наносного, необъективного, предвзятого, — в этих дискуссиях наступит желанный и объективный поворот", — отметил Косачев.

"Мы рассчитываем на то, что мир настанет в Сирии. А Россия и США будет действовать по этому направлению совместно", — заявил представитель Европейской народной партии из Италии Стефано Мауллу.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби убежден, что "члены Европарламента увидят своими глазами, что Россия действительно борется и воюет с международным терроризмом".

"Мы надеемся, что новое руководство США также осознает свою историческую миссию, чтобы поработать совместно с Россией и разрешить кризис в Сирии", — сказал он.

Возможность визита представителей Европарламента в Сирию была анонсирована в середине декабря. Через несколько дней после этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что группа евродепутатов обратилась к российской стороне с просьбой о совместной поездке в Сирию, чтобы на месте увидеть, "что там происходит".

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