Асад с осторожным оптимизмом оценивает избрание Трампа президентом США

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Президент САР Башар Асад считает, что если отношения между Россией и США после вступления в должность Дональда Трампа действительно улучшатся, то от этого выиграют многие страны, включая Сирию.

"Мы с осторожным оптимизмом смотрим на избрание президентом Трампа, поскольку не знаем, какая политика будет приниматься к нашему региону", — сказал Асад в интервью итальянскому телеканалу Tgcom24.

При этом он добавил, что оптимизм от избрания президентом США Трампа связан с улучшением отношений между Россией и Америкой.

"Если отношения между этими двумя державами действительно улучшатся, многим маленькие страны, включая Сирию, выиграют от этого, и мы сможем увидеть выход из сирийского кризиса", — подчеркнул сирийский президент.

Асад напомнил, что во время избирательной кампании Трамп говорил, что его приоритетом будет борьба с терроризмом.

"И мы верим, что это может стать началом для разрешения кризиса, если Трамп действительно реализует то, о чем говорил несколько месяцев назад", — заключил он.

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