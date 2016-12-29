За сутки в Сирии зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Двадцать четыре обстрела зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Дамаск и Алеппо, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 24 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Дамаск. Группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Ашрафия, Дахия аль Асад, "3000", "1070", торговый центр Кастелло и школу Хигма", — говорится в сообщении.

Как говорится в бюллетене, в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Блелие, Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Эль-Фаддалия, Хауш-Насри, Джаубар и Хауш-Харабу.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.

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