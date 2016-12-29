Сирийская группировка "Ахрар аш-Шам" не подписала соглашение о перемирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирийская оппозиционная группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что имеет сомнения по ряду пунктов соглашения о перемирии в Сирии и возобновлении переговоров, и поэтому не подписала соглашение, сообщило агентство Рейтер.

"Ахрар аш-Шам имеет сомнения по ряду пунктов предложенного соглашения и связанными с ним переговорами, и поэтому не подписала его. Мы проясним свои сомнения позднее", — написал представитель группировки Ахмад Кура Али (Ahmad Qura Ali) на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее в четверг Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии. В данный список вошли следующие группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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