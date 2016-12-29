Глава МИД Сирии заявил, что не доверяет Турции в вопросе перемирия

БЕЙРУТ, 29 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии верит гарантиям России, как союзнику, но не доверяет Турции в вопросе договоренностей по прекращению огня на территории САР, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью сирийскому государственному телеканалу.

"Верим гарантиям России по договоренности о прекращении боевых действий, так как она — наш союзник в борьбе с терроризмом, но не доверяем гарантиям Турции", — цитирует телеканал слова главы МИД Сирии.

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