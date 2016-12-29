Муаллем: перемирие даст шанс для политического решения конфликта в Сирии

БЕЙРУТ, 29 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Договоренность о прекращении огня на всей территории Сирии является реальным шансом политически разрешить кризис, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью сирийскому государственному каналу.

"Договоренность о перемирии — реальный шанс для политического решения в Сирии", — цитирует министра телеканал.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня

на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Муаллем подчеркнул, что в достигнутых договоренностях Дамаск доверяет гарантиям России как союзнику в борьбе с терроризмом, однако к Турции доверия нет.

"Те, кто реально заботится об интересах сирийского народа, должен принимать участие в политическом процессе, искренне радея за будущее Сирии, а не за будущее других", — добавил глава МИД.

Говоря о странах Персидского залива, сирийский министр предложил им позаботиться об интересах своих народов и пересмотреть политику в регионе в целом вместо "финансирования предвыборных кампаний в США ради свержения режимов".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>