США надеются, что все стороны конфликта в Сирии будут соблюдать перемирие

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. США выразили надежду, что все стороны конфликта в Сирии будут полностью выполнять соглашение о перемирии, сообщили РИА Новости в госдепартаменте США.

"Новости о прекращении огня в гражданской войне в Сирии является позитивным событием. Мы надеемся, что оно будет реализовано полностью и соблюдаться всеми сторонами", — сказал заместитель официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

Он напомнил, что США не считают возможным военное решение конфликта в Сирии, а "любые усилия, которые останавливают насилие, спасают жизни и создают условия для возобновления продуктивных политических переговоров приветствуется".

"Международное сообщество надеется, что режим прекращения огня будет соблюдаться, чтобы мог начаться ведомый сирийцами переход к более представительному, единому и мирному государству. С этой целью специальный посланник ООН (Стаффан) де Мистура призвал к возобновлению переговоров в Женеве, и мы полностью поддерживаем этот призыв. Инклюзивный политический процесс под руководством сирийцев между сирийским режимом и оппозицией имеет решающее значение для установления прочного урегулирования этого конфликта", — добавил представитель госдепартамента.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>