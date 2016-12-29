Турецкий политик: прекращение огня - достижение на пути к миру в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Сирии является огромным достижением на пути к миру в этой стране, сказал агентству Sputnik член Республиканской народной партии Турции, ответственный за международные отношения, Озтурк Йилмаз.

"Это огромное достижение, в первую очередь, на пути к политическому разрешению гражданской войны в Сирии после стольких лет и мучений. Я надеюсь, в Астане с участием сторон и гарантов будет запущен новый процесс, политический процесс", — сказал Йилмаз.

Он добавил, что достигнутое соглашение дает надежду на мир на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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