Турецкий политик: прекращение огня - достижение на пути к миру в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Сирии является огромным достижением на пути к миру в этой стране, сказал агентству Sputnik член Республиканской народной партии Турции, ответственный за международные отношения, Озтурк Йилмаз.
Он добавил, что достигнутое соглашение дает надежду на мир на Ближнем Востоке.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>