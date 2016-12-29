Захарова призвала пресечь попытки экстремистов сорвать перемирие в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Попытки экстремистов сорвать режим прекращения боевых действий в Сирии должны быть пресечены, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены", — говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.

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