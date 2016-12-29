Сирийский оппозиционер считает фашистами тех, кто против перемирия в стране

БЕЙРУТ, 29 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Один из лидеров сирийского оппозиционного союза "Фронт освобождения и перемен" Фатех Джамус считает фашистами всех, кто против объявленного в стране перемирия.

"Я считаю, что любые действия, даже ради частичного прекращения огня, очень важны для сирийского народа по разным причинам… Поэтому любая сторона, которая не согласится на объявленное перемирие, является фашистами", — сказал Джамус агентству Sputnik.

По мнению оппозиционера, по вопросу сирийского кризиса у России и Турции возникнут сложности в переговорах, так как среди вооруженных группировок нет умеренных оппозиционеров.

"Я считаю, что реализовать полное прекращение огня сложно, пока есть стороны, выступающие против", — сказал политик.

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