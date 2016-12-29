Власти Сирии поблагодарили Россию за поддержку суверенитета страны

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти Сирии благодарят Россию за последовательное содействие сохранению территориальной целостности и поддержку суверенитета страны, заявил журналистам в четверг по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор в составе делегации СФ и европарламентариев находится в Дамаске.

По словам Косачева, делегация, впервые работавшая в таком составе, была принята Асадом, провела переговоры с председателем Народного Совета (спикером парламента) Хадией Аббас и лидерами основных политических фракций, посетила Центр размещения временно перемещённых лиц в Дамаске "Аль-Ива" и осмотрела базу Воздушно-космических сил Российской Федерации "Хмеймим".

"В ходе обстоятельной и откровенной беседы с Башаром Асадом, продолжавшейся более часа, президент САР решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии", — передает слова Косачева пресс-служба СФ.

"Он просил передать искреннюю благодарность народу России и представляющим его парламентариям за последовательное содействие сохранению территориальной целостности и поддержку суверенитета Сирии, направленные прежде всего на подавление очагов международного терроризма на территории республики и оказание гуманитарной помощи ее гражданскому населению", — сказал сенатор.

Косачев отметил, что в беседах с сирийскими парламентариями обсуждались различные проекты двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках межпарламентских ассамблей.

В Латакии делегация выслушала доклад начальника Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, генерал-лейтенанта Игоря Турченюка и ознакомилась с деятельностью авиационной базы "Хмеймим".

Отмечается, что личный состав базы просил передать благодарность председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за предновогодние поздравления и доставленные на базу подарки, включая новогоднюю ёлку. В свою очередь члены делегации поздравили российских военнослужащих с наступающими праздниками, пожелав им успешного выполнения боевых заданий и скорейшего возвращения домой.

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