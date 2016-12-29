В Турции надеются, что соглашение о перемирии в САР остановит кровопролитие

АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Анкара надеется, что подписанное в четверг соглашение о перемирии в Сирии остановит кровопролитие в этой стране, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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