В Турции надеются, что соглашение о перемирии в САР остановит кровопролитие

АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Анкара надеется, что подписанное в четверг соглашение о перемирии в Сирии остановит кровопролитие в этой стране, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Сегодня мы вместе с Российской Федерацией поставили подписи под очень важным соглашением по перемирию в Сирии, которое должно остановить льющуюся годами кровь в этой стране. Мы надеемся, что это будет важным шагом, который покончит со всеми бедами, которые там были до сегодняшнего дня", — заявил Йылдырым, выступая перед бизнесменами в Анкаре.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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