Отряды ССА не встречались с сирийскими властями на переговорах о перемирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Представители отрядов оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) не встречались с властями Сирии во время переговоров о режиме прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ССА Осаму Абу Зейда (Osama Abu Zaid).

Как отмечает агентство, Абу Зейд также заявил, что оппозиция примет участие в будущих переговорах, гарантами которого выступят Россия и Турция. Он также отметил, что режим прекращения огня охватывает всю страну.

Кроме того представитель заявил, что Россия дала гарантии того, что вооруженные формирования, ведущие борьбу с режимом страны, будут соблюдать условия режима прекращения огня.

Как сообщает агентство со ссылкой на Абу Зейда, сирийская курдская Партия демократического союза (PYD) не будет участвовать в переговорах в Астане. Он также отметил, что режим прекращения огня не распространяется на террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и на курдские "Отряды народной самообороны" (YPG).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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