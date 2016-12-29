Отряды ССА не встречались с сирийскими властями на переговорах о перемирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Представители отрядов оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) не встречались с властями Сирии во время переговоров о режиме прекращения огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ССА Осаму Абу Зейда (Osama Abu Zaid).
Кроме того представитель заявил, что Россия дала гарантии того, что вооруженные формирования, ведущие борьбу с режимом страны, будут соблюдать условия режима прекращения огня.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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