ВКП предпочитает, чтобы переговоры по Сирии проводились в Женеве

КАИР, 29 дек — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции предпочитает, чтобы местом проведения переговоров с правительством Сирии стала Женева, а сами встречи проходили под эгидой ООН, заявил РИА Новости член руководства ВКП Мунзир Махус.

"Принципиальная позиция ВКП такова, что она предпочитает, чтобы переговоры с представителями сирийского режима проводились в Женеве, так как они проходят под эгидой ООН на основании резолюции Совета Безопасности и женевского коммюнике. А также чтобы встречи проходили при поддержке международной группы по поддержке Сирии", — заявил Махус.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

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